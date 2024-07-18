«Во всем нужна выгода»: Митя Фомин рассказал, с какой девушкой никогда не будет встречаться

Российский певец Митя Фомин рассказал, с какой девушкой он никогда бы не вступил в отношения. Его слова приводит Пятый канал.

Как признался музыкант, он бы никогда не стал близко общаться с лицемерной девушкой. Он уточнил, в современном мире фальшивость служит «визитной карточкой» огромного количества дам.

«Они пытаются что-то «выкружить». Во всем, оказывается, нужна выгода. Очень сложно пригласить девушку на свидание, потому что сразу сыпятся вопросы: «Куда? Зачем? Что за ресторан?», — заявил артист.

Фомин отметил, что, если бы в отношениях присутствовало больше романтики — все было бы гораздо проще и интереснее. Исполнитель жаждет такой же чистой наивности, которая можно встретить в советских кинофильмах. Именно в то время, считает певец, никто не думал о материальном.

«Никто не думал о том, кто сколько зарабатывает, кто сколько кому оставит, о брачных контрактах. Вот эту наивность и первозданность хочется вернуть», — резюмировал он.

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