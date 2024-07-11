«Я очень привередливый»: Олег Майами рассказал, какие девушки ему нравятся

Российский певец и блогер Олег Майами раскрыл требования к девушкам. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам музыканта, ему нравятся девушки с идеальной фигурой, но времени на поиск возлюбленной у него нет.

«Если нет времени из-за тяжелого графика, человек в этом не виноват. Но все равно нужно находить время. Прямо выделить какую-то артистку с шикарной невероятно идеальной для меня фигурой, а я очень привередливый в свои 33 года, я не могу сказать», — заявил артист.

Исполнитель уточнил, что у него уже давно нет девушки, а сам он не ищет отношений, поскольку сфокусирован на музыке.

«Я всегда в этом вопросе, если я не буду шутить, я всегда рассчитываю на судьбу», — резюмировал он.

Ранее Олег Майами признался в любви певице Ольге Бузовой. Певец рассказал, что очень любит артистку, однако вряд ли сможет состоять с ней в отношениях из-за ее трудоголизма.

Также сообщалось, что певица Анна Семенович готова стать мачехой сыну женатого возлюбленного.