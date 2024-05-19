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Опубликовано 19 мая 2024, 16:54
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Бывший Айзы Олег Майами признался в любви Ольге Бузовой

Олег Майами высказался о возможных отношениях с Ольгой Бузовой.
Бывший Айзы Олег Майами признался в любви Ольге Бузовой

© Starface.ru

Певец Олег Майами высказался о возможном романе с Ольгой Бузовой. О своем отношении к звезде «Дома-2» артист рассказал в беседе с Super.

Так, Олег Майами утверждает, что очень любит Ольгу Бузову, однако вряд ли сможет состоять с ней в отношениях из-за ее трудоголизма.

«Мы не можем быть вместе, потому что для нас работа важнее всего», – заявил исполнитель хита «Не вспоминай».

Широкой публике Олег Майами известен не только как музыкант, но и как бывший возлюбленный блогерши Айзы. Роман знаменитостей закрутился еще в 2020 году, но, по словам экс-жены Гуфа, их отношения были токсичными. Спустя год они приняли решение о расставании. Позже Айза призналась, что в их паре абьюзером была именно она.

После выхода из отношений Майами полностью переключился на творчество. Артист отмечает, что готов снова вступить в серьезные отношения, если встретит достойную девушку.

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