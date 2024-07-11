«Если Марина не будет против»: Семенович готовится стать мачехой сыну женатого возлюбленного

Певица Анна Семенович заявила, что готова подружиться с сыном своего женатого возлюбленного. Артистка не против, чтобы мальчик вошел в ее семью. Об этом она рассказала Леди Mail.ru.

Недавно стала известна личность нового избранника экс-солистки «Блестящих». Однако произошло это не без скандала. Оказалось, что мужчина женат, и у него есть ребенок. И о романе с певицей его супруга узнала из новостей. Из-за этого Анне пришлось разъяснять ситуацию. Она призналась, что бизнесмен уже давно женат лишь формально.

Со временем паре удалось уладить конфликт с супругой мужчины, сейчас она претензий не имеет. А Семенович уже думает о знакомстве с сыном избранника. Пока своих детей у нее нет, она готова присматривать за чужим ребенком.

«Я только за – очень люблю детей. Если Марина не будет против, с удовольствием буду дружить с их с Денисом сыном», - заявила Анна.

Ранее Анна Семенович заявила, что стала встречаться с возлюбленным через три месяца после знакомства.