«Я обрыдала все французские склоны»: Пресняков оставил Подольскую одну в горах

Певица Наталья Подольская рассказала, как Владимир Пресняков оставил ее одну в горах Франции. Знаменитость поделилась откровением в своем Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Наталья вспомнила, как впервые встала на лыжи. Владимир пообещал, что научит ее кататься. Ради этого он организовал поездку на горнолыжный курорт Франции. Однако, приехав туда, Пресняков почти сразу ушел кататься на другой склон. Оставшись одной, Подольская не смогла сдержать слез.

«Он повозился со мной 30 минут и торжественно предложил мне поучиться самой. Я облежала и обрыдала все французские склоны», — высказалась артистка.

По словам Подольской, после произошедшего она возненавидела этот вид спорта. Однако спустя время ей удалось его освоить и успешно встать на лыжи.

«Кстати, у мужа совершенно другая версия этой истории», — с юмором добавила Наталья.

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