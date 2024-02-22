58-летний певец Валерий Меладзе впервые станет дедушкой. Об этом сообщается в соцсети его дочки Софико.

В 2022 году Софико Меладзе объявила о помолвке с Саввой Байбаковым. Спустя несколько месяцев молодые люди сыграли свадьбу. Как выяснилось, отношения супругов вышли на новый уровень: совсем скоро у них родится ребенок.

В соцсети наследница Валерия показала пляжное фото, на котором заметен ее округлившийся живот. Судя по всему, Софико находится на последнем сроке беременности.

На данный момент Меладзе никак не комментировал новости о пополнении в семье.

Ранее дочь Валерия Инга Меладзе заявила, что хочет родить от фотографа Никиты Бережного. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что певица Татьяна Буланова рассказала о бюджете грядущего юбилея и подарке от мужа. В марте 2024 года артистка отметит 55-летие в ресторане Санкт-Петербурга.