«Это было очень волнительно»: Наталья Подольская призналась, что испытала стресс на съемках фильма

Певица Наталья Подольская, которая недавно сыграла главную роль в своем первом фильме «Наш папа — Дед Мороз», поделилась подробностями о съемках. Об этом пишет Kp.ru.

Вместе с Натальей Подольской в картине снялся актер Дмитрий Чеботарев. Съемки романтической новогодней комедии «Наш папа — Дед Мороз» прошли в Москве с 5 февраля по 17 февраля.

Артистка призналась, что столкнулась не только со сложностями актерской профессии, но и со стрессом.

«Это было очень и очень интересно, волнительно и нервно…» — поделилась Наталья Подольская.

Кроме того, знаменитость рассказала, что ей был очень интересен весь съемочный процесс.

«Когда снимали общие сцены, я просто залипала на актеров, смотрела изучала. Наблюдать так близко, как актеры создают историю — это волшебно», — отметила артистка.

По словам Натальи Подольской, она была рада стать частью этого проекта.

«Мне очень повезло быть участницей такой потрясающей команды и очень повезло с партнерами в кадре», — призналась певица.

Напомним, в начале февраля Наталья Подольская поделилась с подписчиками новостью о дебюте в кино. Тогда она опубликовала в соцсети кадры с ее первого съемочного дня и рассказала о своих впечатлениях.

В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова. В 2015 году у артистов родился сын Артемий, а в 2020 году — сын Иван.

Ранее сообщалось о том, что Наталья Подольская рассказала о проблемах в браке с Владимиром Пресняковым.