«Я обращаюсь к своему мужчине»: Ольга Бузова встала на колени в эфире шоу

Певица Ольга Бузова встала на колени и обратилась на всю страну к своему будущему мужчине. Об этом сообщает The Voice.

Уже несколько недель Ольга задействована на съемках нового шоу «Это нормально?». Вместе с Дмитрием Дибровым Бузова ставит участников перед острыми социальными вопросами. Во время недавней записи в студии прозвучал вопрос: «Нормально ли заставлять всю семью отказываться от продуктов, если их сам не ешь?». Услышав его, певица не смогла совладать с эмоциями.

Ольга вышла в центр студии, встала на колени и публично обратилась к будущему избраннику. «Я обращаюсь к своему будущему мужчине! Пожалуйста, заставляй меня не есть колбасу! Сотри ее из моей памяти», — высказалась Бузова.

По словам Ольги, она не может самостоятельно справиться с этой зависимостью. Певица даже исключила продукт из райдера, однако это не решило проблему.

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