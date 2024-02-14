Олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребенка. Об этом фигуристка сообщила в личном блоге.

14 февраля чемпионка мира и Европы объявила радостную новость: совсем скоро она станет мамой в третий раз. Татьяна показала ролик, на котором она запечатлена в черном костюме, подчеркнувшем ее округлившийся живот. Судя по всему, спортсменка находится на последних сроках беременности.

«Мы с мужем ждем встречи с тобой, наш малыш. Всех с праздником, любите и будьте любимыми всегда», — высказалась фигуристка.

Отметим, что Татьяна не стала раскрывать ни пол малыша, ни имя будущего ребенка.

Ранее сообщалось о том, что фигуристка Елена Ильиных родила артисту Сергею Полунину третьего ребенка. Подробности смотрите в этой статье.

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