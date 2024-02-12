«На выпускном мы были вместе»: Ольга Бузова рассказала о первой любви

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова поведала о первом бойфренде, с которым она встречалась во времена учебы в средней школе. Ее слова приводит The Voice.

Как призналась артистка, ее первого молодого человека звали Алексей. Будущая знаменитость училась с парнем в параллельных классах.

«Я училась в 11 „Б“, он в 11 „В“. Я всегда была самой модной девчонкой в школе, за меня дрались мальчики. На выпускном мы были вместе. Мне очень нравится имя Алексей», — высказалась Бузова.

Исполнительница отметила, что планирует назвать сына в честь своего первого бойфренда, а дочь ее получит имя Мария.

В то же время звезда подчеркнула, что осознанная любовь у нее случилась на первом курсе университета в Петербурге. В тот момент Ольга состоялась в отношениях с юношей по имени Артем. При этом разрыв с молодым человеком девушка переживала крайне болезненно.

«Больная и сложная любовь, но она была!», — поделилась певица.

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