«Я об этом все знаю»: Юрий Стоянов сделал заявление о разводе Михаила Ефремова

Актер Юрий Стоянов внезапно высказался о предполагаемом разводе коллеги по сцене Михаила Ефремова с пятой женой Софьей Кругликовой. Он заявил, что осведомлен о жизни освободившегося из колонии артиста.

«Я об этом все знаю. Рад за него. У него все хорошо. Надеюсь, что будет еще лучше», - сказал Стоянов в беседе с Teleprogramma.org.

При этом актер не стал вдаваться в подробности личной жизни коллеги и друга.

Напомним, Ефремов женился на Кругликовой в 2002 году. У пары двое детей: 18-летняя Надежда и 15 летний сын Борис.

Ранее сообщалось, что после освобождения из колонии Ефремов обосновался в загородном доме, а его пятая жена осталась в квартире в центре Москвы. Последний раз в «Доме с писателями», расположенном в Плотниковом переулке, Ефремова видели в апреле, больше он там не появлялся.

Также сообщалось, что у Ефремова роман с актрисой Дарьей Белоусовой, с которой он трое суток провел в спецблоке ИК — в комнате для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью. Свидание прошло за несколько месяцев до освобождения.