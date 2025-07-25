Михаил Ефремов разъехался с пятой женой: где сейчас живет актер

Михаил Ефремов съехал от пятой жены Софьи Кругликовой после сообщений о разводе. Актер обосновался в загородном доме, а его пятая жена осталась в квартире в центре Москвы.

По данным StarHit, последний раз в «Доме с писателями», расположенном в Плотниковом переулке, Ефремова видели сразу после освобождения из колонии. Больше он там не появлялся.

Продавцы ближайшего алкомаркета рассказали изданию, что Ефремов раньше заходил к ним практически каждый день, однако после выхода из колонии его не видели ни разу.

«Не ходит сюда давно уже. До посадки часто ходил. А сейчас на даче живет», —сказала продавец одного из магазинов.

При этом Кругликову жильцы видят регулярно. С кем проживают трое общих детей актеров — неизвестно.

«Супругу часто вижу, она живет здесь. А детей не видел», — рассказали соседи.

Напомним, Ефремов женился на Кругликовой в 2002 году. У пары двое детей: 18-летняя Надежда и 15 летний сын Борис.

Ранее 41-летняя актриса Дарья Белоусова купила квартиру в строящемся доме в Новой Москве. Актриса «Современника» - та самая женщина, чью квартиру актер Михаил Ефремов покинул после ДТП со смертельным исходом. Как раз в 2020 году впервые заговорили о романе артистов.

Сообщалось также, что Дарья Белоусова и Михаил Ефремов трое суток провели в спецблоке ИК — в комнате для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью. Свидание прошло за несколько месяцев до освобождения. Все проводилось секретно, но под конец трехдневного свидания Дарья и Михаил стали общаться с соседями из других комнат, а одному из них оставили «парный автограф».