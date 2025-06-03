Были вместе еще до ДТП: Михаил Ефремов закрутил роман в колонии

Михаил Ефремов закрутил роман с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой в колонии. Дарья специально приезжала, чтобы пожить вместе в ИК. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 41-летняя Дарья и 61-летний Михаил трое суток провели в спецблоке ИК — в комнате для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью. Свидание прошло за несколько месяцев до освобождения. Все проводилось секретно, но под конец трехдневного свидания Дарья и Михаил стали общаться с соседями из других комнат, а одному из них оставили «парный автограф».

О любовных отношениях Ефремова и Белоусовой ходили слухи несколько лет назад, когда его увозили на допрос из квартиры в Казарменном переулке. Именно там он снимал жилье. Как утверждает источник, Ефремов и Белоусова регулярно пили, много курили, а ущерб от их сожительства составил 356 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Ефремов подписал контракт на 13 млн рублей и готовится к съемкам в фильме. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что актера Михаила Ефремова заметили курившим на автобусной остановке.