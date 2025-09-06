«Я нырнул и пропал»: Шуфутинский вспомнил, как оказался на грани жизни и смерти

Михаил Шуфутинский вспомнил, как чуть не утонул в Крыму. Подробности приводит StarHit.

У артиста состоялся свой сольный концерт 3 сентября в Кремле, где он пообщался с журналистами и исполнил свои легендарные песни.

Шуфутинский, перед тем, как спеть новый трек «Коктебель», рассказал про детство и вспомнил случай, который произошел с ним много лет назад. По словам артиста, в это место он часто приезжал с семьей. Он вспомнил, как однажды даже во время отдыха на море там чуть не утонул.

«Мама возила меня на этот курорт. Лет в 5-6. Я даже там тонул. Она с подружкой стояла и разговаривала — по колено в воде. А я нырнул и пропал, помню, как что-то зеленое сомкнулось у меня над головой. Вода. Но мама довольно быстро меня достала, все закончилось хорошо», — поделился Шуфутинский.

Певец заявил, что сразу согласился на исполнение этой песни, как только улышал првоначальную ее версию.

«Это великолепная работа. Я, возможно, был когда-то там на гастролях, но в последние лет 35 точно не доводилось. И вот песня Даши меня вернула в Коктебель. В мое детство», — признался Михаил Захарович.

В репертуаре артиста уже есть хиты «Крым», «Я поеду на юг» и «Море, море».

