Директор Шуфутинского заявила, что он получил российский паспорт еще в 2022 году

Шансонье Михаил Шуфутинский еще в 2022 году получил российский паспорт. Об этом сообщила пиар-директор звезды Татьяна Юмашева.

Как пояснила Юмашева, появившаяся в СМИ информация — фейк.

«Он получил российский паспорт еще в 2022 году. То, что пишут сегодня, выдумывают даты, я не знаю, откуда это взяли», — приводит слова пиар-директора исполнителя хита «3 сентября» aif.ru.

Напомним, в СМИ появилась информация, что 77-летний артист недавно получил российский паспорт, а до этого жил в России по ВНЖ.

В начале 1980-х шансонье уехал в США с семьей, но позже вернулся в Москву и начал жить на две страны. После он решил полностью обосноваться в России.

