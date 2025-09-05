«Бабуля, таблетки выпей»: певица Слава удивила поклонников кадрами из гримерки

Певица Слава, недавно расставшаяся со своим гражданским мужем Анатолием Данилицким, опубликовала в своем личном блоге новое видео. Кадры сделаны прямо из гримерки артистки перед началом концерта. На них исполнительница хита «Одиночество» предстала в откровенном наряде — в нижнм белье и чулках.

«Бабулечка-красотулечка!!! Ничего неприличного, просто пол костюма», — иронично прокомментировала певица.

Видео вызвало неоднозначную реакцию со стороны подписчиков. Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни восхитились смелостью и образом Славы.

«Богиня», «Всегда красивая, натуральная, живая и с юмором. Здоровья и удачи во всем, моя любимая артистка!», «Вот это бабулечка», «Мне она очень нравится! Такая классная, улыбчивая, смешная», «Какая вы крутая», — написали те, кто поддержал любимую певицу.

Другие выразили недовольство. Люди пишут: «А в каком возрасте это начинается? Хочу выкинуть телефон до этого момента», «Поведение певички из кабака», «Бабуля, таблетки выпей», «Если я стану такой, не жалейте патронов», «Памперсы нацепила и скачет. Что за манера оголяться», «Следующее видео будет в извинительной водолазке».

