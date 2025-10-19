«Я никак их не закопаю»: автор хитов группы «Комбинация» заявил, что стыдится своих песен

Сооснователь и композитор группы «Комбинация» Виталий Окороков признался, что с годами стал стыдиться своих самых популярных песен. Об этом сообщает Пятый канал.

В беседе с журналистами музыкант рассказал, что сегодня ему неловко вспоминать о созданных им хитах для «Комбинации», которые продолжают жить уже несколько десятилетий.

По словам Окорокова, он получил классическое образование и изначально писал «серьезную музыку», однако в 1980-е годы увлекся поп-направлением.

«Я как ученик Хренникова окончил консерваторию и писал серьезную музыку... Но в восьмидесятые — «Ксюша», «Бухгалтер», «American Boy», к сожалению. Сейчас мне немножко даже стыдно за эти песни, но они почему-то живут. Я никак их не закопаю — народ вытаскивает и поет», — признался композитор.

Музыкант отметил, что, на его взгляд, настоящее искусство — это фольклорное творчество, а не поп-музыка, которая, несмотря на простоту, до сих пор остается востребованной.

Тем временем вокруг наследия группы продолжаются судебные разбирательства. В сентябре дочь основателя «Комбинации» Виктория Олейникова заявила свои права на 16 хитов коллектива. Она утверждает, что унаследовала интеллектуальную собственность своего отца, продюсера и автора песен Александра Шишинина, по завещанию своего деда.

