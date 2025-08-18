Потеря популярности, одиночество и «синдром разведенки»: как живет Алена Апина
© Starface.ru
Алена Апина стала известна в начале 90-х годов благодаря участию в группе «Комбинация». Она не побоялась покинуть коллектив на пике славы и начать сольную карьеру. Хиты «Ксюша», «Электричка» и «Узелки» сделали певицу настоящей звездой эстрады и одним из символов целого поколения. За свои профессиональные достижения в 2002 году Апина была удостоена звания заслуженной артистки РФ.
В творческом плане у певицы все было замечательно, однако мало кто знал, сколько испытаний выпало на ее долю в личной жизни. После многочисленных неудач Алена преодолела бесплодие и стала одной из первых российских знаменитостей, публично рассказавших о суррогатном материнстве. После этого Апина на долгие годы ушла в тень, пережила развод и решила, что пора возвращаться на сцену, шокировав поклонников внешним преображением и откровенными нарядами.
О том, как живет Алена Апина, в чем секрет моложавой внешности и стройной фигуры 60-летней звезды, почему певица столкнулась с «синдромом разведенки», а также какие у нее заработки, - в материале сайта «Страсти».
Детство и юность
Алена Апина родилась в Саратове 23 августа 1964 года в семье, далекой от искусства. Ее отец работал инженером, а мама — продавцом в магазине. При рождении будущую звезду звали Елена Левочкина. После начала музыкальной карьеры она изменила имя и взяла фамилию первого мужа. Родители мечтали, чтобы их единственная дочь связала свою жизнь с музыкой. Когда наследнице исполнилось четыре года, ей купили пианино, а через год записали в музыкальную школу.
Когда Алене исполнилось 10 лет, родители развелись. Отец вскоре женился на другой женщине, а мать так и не смогла больше построить крепкую семью. «Да, они выпивали, да мама постоянно была в поиске какого-то личного счастья. Я всего этого дико стыдилась. Лишний раз об этом не говорила», - признавалась Апина в шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Много лет спустя Алена призналась, что мать всегда называла ее песни «чушью». По словам артистки, она никогда не слышала похвалы от родительницы.
«Она так к этому относилась. Ничего тут не сделаешь, это такая вот отдельная личность со своим взглядом на этот мир», — резюмировала Апина.
Окончив Саратовское музыкальное училище в 1986 году, Алена устроилась на работу аккомпаниатором в местный клуб «Восток» и планировала поступать в родном городе в консерваторию на факультет фортепиано. В итоге ее постигла неудача на экзаменах, но в следующем году Алена все же стала студенткой факультета народного пения.
Группа «Комбинация» и сольная карьера
В 1987 году будущая звезда решила попробовать свои силы в шоу-бизнесе. Она узнала о создании новой женской поп-группы «Комбинация» и отправилась на прослушивание. Продюсеру Александру Шишину, который был вдохновлен успехом группы «Мираж» и стремился создать нечто подобное, молодая артистка понравилась, и она стала активно репетировать в подвалах с другими участницами коллектива: Татьяной Ивановой, Татьяной Долгановой и Светланой Костыко. Первые концерты девушки давали на сельских дискотеках в окрестностях Саратова. Неожиданную роль в судьбе «Комбинации» сыграл популярный в те годы певец Сергей Минаев. Он был на гастролях в Саратове и посоветовал группе отправиться покорять Москву.
В итоге ради карьеры Алена вынуждена была оставить консерваторию, так и не получив диплом. При этом в столице «Комбинацию» ждал успех. В 1989 году вышел хит Russian Girls. В этом же году они отправились с концертом в Чернобыль. После аварии на АЭС прошло три года, однако уровень радиации там все ее превышал допустимые нормы.
«Мы были жуткими дурами. Нам пообещали, что после этого концерта возьмут наши песни на радио «Юность». 1989 год, нас еще никто не знает. А «Юность» всесоюзная радиостанция. Никаких сомнений не было - ехать!» - приводит слова Апиной Kp.ru.
Далее последовали песни «Вишневая девятка», «Американ бой» и «Бухгалтер», которые напевала вся страна. Однако в 1991 году Алена поняла, что хочет заняться сольной карьерой. Ее поддержал друг и сооснователь «Комбинации» Виталий Окороков. Он предложил певице на выбор две песни: «Ксюша» и «Два кусочека колбаски». Алена выбрала первую, а вторая осталась в репертуаре группы.
Как оказалось, Апина вытянула счастливый билет – «Ксюша» стала настоящим хитом и одной из главных песен в ее сольной карьере. Большую роль в раскрутке Алены сыграл и ее второй муж, бизнесмен Александр Иратов. Он якобы заплатил создателям группы «две пачки зеленых», что было огромной суммой в то время.
Виталий Окороков позже эту информацию опроверг, заявив, что он бы не принял деньги от своей «первой любви».
«Алена Апина — моя подруга, моя первая любовь. Ее уход я понимал, хоть и был меж двух огней. Я ей бесплатно отдал эту песню. Иратов, конечно, не понимал: „Как это бесплатно?“ Значит, кто-то еще может ее петь. <…> Иратов собрал все деньги, что у него были, но стоит отметить, что не доллары, а рубли, и отдал их в студию, чтобы уже на следующий день записать песню и клип», — рассказал Aif.ru композитор.
В 1992 году вышел второй хит «Леха» и первый сольный альбом Алены под названием «Улица любви», однако он не принес певице успеха, которого она ожидала. Больше ей повезло несколько лет спустя со вторым альбомом «Танцевать до утра», в который вошли известные всем хиты «Электричка» и «Узелки». Апина окончательно утвердилась в роли звезды российского шоу-бизнеса.
В 1994 году Алена Апина вместе с композитором Михаилом Таничем и режиссером Дмитрием Астраханом поставила спектакль под названием «Лимита», о девушке, приехавшей из глубинки в Москву. Специально для мюзикла она исполнила 14 песен. Спектакль был так популярен, что рецензию на него написала сама Алла Пугачева. Ради этого Примадонна лично приезжала в Санкт-Петербург.
Каждый год Апина выпускала альбом – всего их у певицы 16. В конце 90-х она попробовала себя в роли телеведущей. По воскресеньям выходило ее шоу «Полевая почта».
В начале 2000-х карьера Алены пошла на спад, на эстраде появились новые молодые артисты, а певица ушла в тень. В 2004 году она отошла от музыки и снялась в сериале «Неотложка». Позже Апину пригласили в телепроекты «Параллельно любви» и «Провинциальные страсти», которые, однако, не имели такого успеха, как ее дебютный сериал.
В 2011 году Алена Апина напомнила о себе песней «Подруги», которую исполнила вместе с Лолитой Милявской. Композиция стала настоящим хитом, артисток начали приглашать выступать на телевидении.
После оглушительного успеха «Подруг» Апина стала часто выступать в дуэтах, что однажды сыграло с ней злую шутку. В 2020 году за кулисами одного из сборных концертов она подошла к популярному у молодежи певцу Данилу Пруткову, выступающему под псевдонимом Niletto, и предложила совместную песню. В ответ 28-летний на тот момент артист довольно грубо отказал исполнительнице словами: «А мне это зачем?»
Тремя годами ранее попытка Апиной ворваться в медиапространство едва не привела ее к психиатру, как сама признавалась позже певица. В 2017 году она выпустила провокационный клип на песню «Близость», в котором предстала в нижнем белье. 53-летнюю певицу раскритиковали в Сети за неподобающий вид. Ее высмеял даже бывший муж Александр Иратов, с котором она только рассталась. Он заявил, что Апина сошла с ума и «всем трусы показала». Как позже призналась Алена, она ужасно переживала, постоянно читала гневные комментарии хейтеров.
Личная жизнь, суррогатное материнство и одиночество
Лишенная должной заботы со стороны матери Алена рано вышла замуж. Ей было всего 18 лет, когда она пошла под венец с художником Валерием Апиным. Именно его фамилия осталась с певицей на всю жизнь. Брак был расторгнут всего через шесть месяцев.
«Я поняла, что не хочу быть замужем. Не мое это, рано. У нас были какие-то разговоры, что-то было, но я даже не вникала в суть», - заявила Апина в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Певица отметила, что бывший муж затаил на нее обиду, больше они никогда не общались.
«Первый муж так больше и не женился. И по слухам чуть ли не в монастырь ушел. Сейчас он в какой-то церкви священник», - откровенничала Апина. Вторым избранником Апиной стал Александр Иратов. Певица познакомилась с ним в Ташкенте на музыкальном фестивале в 1991 году. Колоритный мужчина сразу обратил на себя внимание звезды.
«Он был героем того времени, иконой 90-х – с большой цепью, в спортивном костюме. Как я могла пройти мимо такого экземпляра?» – вспоминала Апина в программе «Судьба человека».
В 1993 году Иратов сделал Апиной предложение, на которое она ответила согласием. Вскоре после свадьбы бизнесмен занялся продюсированием сольной карьеры жены. Семейное счастье пары омрачалось отсутствием детей. Исполнительница хита «Электричка» в беседе с Борисом Корчевниковым призналась, что мысли о бесплодии доставляли ей сильную моральную боль, однако муж в этом вопросе «оказался на высоте» и всегда был рядом. Семь лет певица лечилась, перенесла девять выкидышей и внематочную беременность.
«Я девять раз теряла ребенка. Это моя личная внутренняя кухня. Я ее переживала тяжело и по-разному. Если вы видите, что у женщины нет детей, то это ужасная трагедия для нее. Рушится почва под ногами. Это самое большое горе», — откровенничала Апина.
Когда Алена решилась на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, метод лечения бесплодия, при котором оплодотворение яйцеклетки происходит в лабораторных условиях). Иратов ее поддержал. Однако и эта попытка завершилась неудачей.
Когда все способы самостоятельно родить ребенка были исчерпаны, певица прибегла к услугам суррогатной матери. В итоге через 10 лет после начала борьбы с бесплодием у Апиной и Иратова родилась долгожданная дочь, которую назвали Ксения. Как пишет Kp.ru, в 2001 году услуги сурмамы обошлись семейству в 25 тысяч долларов (2 млн рублей по текущему курсу). В те годы это была огромная сумма.
Крестным новорожденной девочки стал Борис Моисеев, который несколько лет выступал над подтанцовках у Аллы Пугачевой, а потом по ее совету занялся сольной певческой карьерой.
В 2017 году брак Алены Апиной и Александра Иратова распался. Пара прожила вместе 25 лет. Инициатором расставания стала певица, о чем она публично объявила в личном блоге.
«На 25-летие совместной жизни в качестве подарка я получила... ни-че-го! Это не про материальное, это про отношения», - откровенничала с подписчиками звезда.
Она долгое время скрывала причину, однако позже рассказала Борису Корчевникову, что у мужа появилась другая женщина. Апина призналась, что долгое время догадывалась о неверности Иратова, но предпочитала закрывать на это глаза.
«Звонки какие-то, эсэмэски, слухи, разговоры – все это было. Но я делала вид, что этого нет, и он делал вид, что этого нет… Кабы там была одна другая, то была бы тема для разговора. А там были другие, поэтому даже говорить об этом... Такой у человека стиль жизни», – сказала артистка.
Кроме того, муж никогда не баловал Алену цветами и подарками. Она практически никогда не слышала от него комплиментов и слов любви.
«Я должна была, помимо своих радостей, еще как-то умудряться радовать его и делать вид, что все прекрасно. Не всегда это шло на пользу», – вспомнила Апина. В итоге после развода Александр Иратов быстро создал новую семью и сейчас занимается ресторанным бизнесом. Дочь пары Ксения в 2019 году окончила Одинцовскую лингвистическую гимназию и поступила в РУДН на факультет лечебного дела.
Личную жизнь после развода Алена Апина предпочитает не афишировать. В 2022 году она вышла в свет в компании неизвестного мужчины и сразу же спровоцировала слухи о новом романе. Однако позже выяснилось, что это был гитарист из команды певицы, с которым она знакома уже 31 год.
«Синдром разведенки»: психолог о трансформации Алены Апиной
Алена Апина после развода с мужем Александром Иратовым неожиданно для поклонников стала появляться на публике в откровенных нарядах. Сначала она шокировала откровенными клипами, а в 2025 году вышла на сцену музыкального фестиваля «Удачные песни» в кожаном боди с сетчатыми колготками и сапогами-ботфортами на шпильках. Пользователи Сети сразу же раскритиковали певицу за появление в публичном месте «без штанов». При этом Алена заявила журналистам, что ей есть чем похвастаться, поэтому она будет появляться на сцене только в таком виде. Клинический и семейный психолог, автор Psy-Try, КБТ, РЭПТ и схема-терапевт, член ISQOLS Татьяна Чернякова в беседе с сайтом «Страсти» объяснила поведение Алены Апиной так называемым «синдромом разведенки».
При этом эксперт подчеркнула, что в психологии не существует такого синдрома, однако паттерны поведения, которые проявляют люди после развода, вполне реальны и повторяются у многих.
По словам психолога, развод — это не просто юридический факт, а глубокий внутренний сдвиг, который затрагивает личность на многих уровнях. Люди по-разному переживают этот период: кто-то уходит в радикальные перемены, кто-то — в тишину и замкнутость. Ни один из этих сценариев не является правильным или неправильным. Это попытка адаптироваться к новому состоянию и восстановить личные границы.
«В основе необычного поведения после развода лежит кризис идентичности. В это время люди пытаются понять, кто они теперь без отношений, что им делать, как справляться с болью, и самое главное: как строить жизнь, но теперь для себя», - сказала Татьяна Чернякова.
По словам психолога, развод запускает кризис идентичности, так как любые долгосрочные отношения провоцируют формирование не просто совместной жизни, но и «совместных» личностей. Годами люди подстраивают свои вкусы, хобби, привычки под сосуществование с другим человеком. Они вместе растут и развиваются, переживают счастливые и плохие времена, растят детей. Когда этот каркас, вокруг которого появилась новая личность, рушится, человек находит себя в состоянии дезориентации и горя. Люди не просто теряют партнера, которого они когда-то любили, а возможно, до сих пор любят. Вместе с этим теряется и ощущение себя. Развод - конец отношений, но также это конец версии себя, к которой человек привык и, может быть, был доволен, гордился, любил.
В поведении после развода Татьяна Чернякова выделила несколько стратегий. В частности, резкие перемены и «перерождение».
Это стратегия внутреннего и внешнего обновления. Женщины и мужчины после развода кардинально меняют стрижку, цвет волос, стиль одежды, начинают активно заниматься спортом, менять рацион, сбрасывать вес. Иногда стиль становится ярче, более вызывающим — как способ вновь почувствовать свободу, сексуальность, контроль над своим телом и выбором.
«С точки зрения окружающих, особенно когда речь идёт о публичной личности, как Алена Апина, такие перемены могут вызывать критику, интерпретироваться как проявление тщеславия или показного эгоцентризма. Но за этим почти всегда стоит глубокая внутренняя работа: попытка вернуть себе идентичность, утраченную в отношениях. После многих лет компромиссов, эмоционального истощения или стагнации человек буквально заново создает новую версию себя. Внешние перемены — это не маска, а визуальное отражение происходящего внутри», - пояснила Татьяна Чернякова.
При этом существует и другая стратегия - уход в себя и отстранение. Это временное замирание. Женщина как будто «выключается»: перестаёт ухаживать за собой, отказывается от социальных контактов, полностью сосредотачивается на детях или бытовых обязанностях. Её как будто нет, она растворяется в быту.
«Важно помнить, что все сценарии — естественные попытки адаптации, даже если со стороны они выглядят неэффективными или странными. То, как человек реагирует на развод, говорит не столько о самом разводе, сколько о накопленных паттернах справляться с утратой, тревогой, стыдом и одиночеством», - заключила эксперт.
Экстремальное похудение и подозрения в пластике
Потратила на новое лицо около 3 миллионов рублей
На фоне одиночества Апина увлеклась омолаживающими процедурами. Она поняла, что недовольна своей внешностью, когда увидела себя со стороны в эфире шоу «Суперстар! Возвращение». При этом певица утверждает, что смогла обойтись без помощи пластических хирургов. По словам певицы, к 60-летию она смогла похудеть на 15 килограммов, избавиться от второго подбородка, брылей и других возрастных изменений благодаря хореографии, прогулкам и фитнесу. Не лукавит ли звезда? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил пластический хирург Сергей Свиридов.
«В свои 60 лет Алена Апина действительно выглядит очень хорошо, позитивно и энергично. Но сохранить такое идеальное лицо в этом возрасте без пластических операций практически невозможно. Важно понимать, что с годами у всех людей лицо опускается, ткани съезжают вниз. Образуются брыли, второй подбородок, мешки под глазами, избыток кожи в области верхних век, брови опускаются вниз. Это явление называется гравитационным птозом и затрагивает оно все зоны лица. Конечно, есть исключения, но они очень редко бывают. На лице Алены Апиной я вижу характерные признаки SMAS-лифтинга. Вариантов его выполнения очень много. Один из них – через небольшие разрезы в заушной области. Называется этот способ Ponytail lifting. Дополняться он может липосакцией подбородка или установкой нитей. У Алены Апиной, вероятно, выполнен такой лифтинг лица. Если это действительно так, то результат очень хороший. Более того, это может быть не первый лифтинг в жизни певицы. Но самое главное, что Алена Апина сохранила свой натуральный внешний вид», - пояснил пластический хирург.
По мнению доктора Свиридова, за свою красоту исполнительница хита «Электричка» могла отдать немалую сумму. Он подчеркнул, что Ponytail lifting, который, вероятно, и сделала Алена, стоит дороже обычного Smas-лифтинга.
«Хотя объем этой операции немного меньше, но за все современные технологии нужно платить дороже. Ponytail lifting может стоить от двух до трех миллионов рублей», - заверил врач.
Сергей Свиридов также дал рекомендовал Алене Апиной со временем повторить лифтинг. Кроме того, можно выполнить пластику верхних и нижних век, если будут показания. Еще он посоветовал прибегнуть к эндоскопической подтяжке лица.
«И не нужно забывать про косметологию: инъекционные и аппаратные методы. В комбинации с пластикой они дают максимально омолаживающий результат», - заключил хирург.
Как похудеть на 15 килограммов за 4–5 месяцев: нутрицолог о преображении Апиной
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина объяснила сайту «Страсти», как Алене Апиной удалось не только избавиться от лишних килограммов, но и удержать новый вес, что, порой бывает еще сложнее. Как отметила специалист, артистка проявила настоящую силу воли, чтобы добиться хорошего результата.
«Стоит отметить один факт: чтобы похудеть на 15 килограммов за 4–5 месяцев, необходимо урезать рацион приблизительно до 1400-1600 ккал в день, а это не всегда просто соблюдать с активным образом жизни. По косвенным признакам рацион Апиной включал белковые продукты (курица, рыба, творог), овощи и зелень, минимум сладостей и выпечки. Это типичная система с низкой калорийной плотностью: ешь много по объёму, но мало по калориям — и остаёшься сытым», - пояснила доктор Пришвина.
Она подчеркнула, что слишком строгий дефицит может замедлить обмен веществ, вызвать дефицит железа, кальция, витаминов D и B12, повлиять на гормональный баланс, особенно в перименопаузальном периоде и после него. Также при резком снижении веса кожа может потерять тургор. Даже если вам хочется «всё и сразу», лучше придерживаться мягкого, но устойчивого темпа. 1–2 килограмма в месяц — оптимально после 50 лет.
«Алена Апина очень активный человек и не сидела на месте: репетиции, хореография, беговая дорожка, прогулки. Всё это помогало сжигать калории и держать тело в тонусе вне спорта. Это NEAT-активность, она помогает «растопить» жир даже без жёстких тренировок. В возрасте Алены Апины особенно полезны аэробные нагрузки (ходьба, плавание), силовые упражнения (для поддержания мышц), растяжка (для гибкости и молодости тела)», - сказала врач.
Она также рекомендовала не забывать про сон, который так недооценивают. При хроническом недосыпе повышается гормон грелин (разжигает аппетит) и снижается лептин (отвечает за насыщение). В итоге хочется сладкого, а энергии меньше. Также увеличивается выработка кортизола, что приводит к увеличению аппетита и отложению висцерального жира.
«Стоит только порадоваться за певицу. Алена Апина смогла не сесть на диету, а поменять образ жизни, основываясь на своем гормональном и метаболическом фоне, уровне активности и восстановления», - заключила Кристина Пришвина.
Чем занимается Алена Апина сейчас
Алена Апина продолжает творческую деятельность. Она выступает на концертах и участвует в популярных телевизионных шоу. В 2021 году она появилась в проекте «Ты суперстар!» на телеканале НТВ, однако осталась недовольна, так как спустя всего три выпуска покинула проект.
Сидевший в жюри певец Стас Костюшкин жестко прошелся по вокальным способностям певицы и сравнил Алену с нетрезвой посетительницей караоке. Его слова больно ранили Апину, о чем она позже рассказала.
В 2023 году певица сменила сцену на кинематограф. Она сыграла одну из главных ролей в сериале «Все ОК». Ее партнером стал блогер Давид Манукян, известный как Дава. Съемки проходили в Санкт-Петербурге.
В 2024 году Апина исполнила роль преподавателя консерватории в фильме о группе «Комбинация», однако, по ее признанию, не верила в успех байопика. Отметим, что главные роли сыграли Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова и Даниил Воробьев.
В начале 2025 года Алена внезапно перестала выходить на связь и появляться в медийном пространстве. Как выяснилось, «исчезновение» певицы было связано с очередными съемками в кино.
«Если вы думаете, что я пропала, то я не пропала. Я просто снимаюсь в кино. Вот мой кинодомик. Вот такой он красивый, мал да уютен», — поделилась новостью с подписчиками в личном блоге артистка.
При этом она не раскрыла название проекта, в котором задействована.
В каких скандалах замешана Алена Апина
В конце 2024 года Алена Апина оказалось замешана в скандал с авторскими правами. Один из основателей «Комбинации» Виталий Окороков заявил, что экс-солистки группы «пользовались его песнями» и жили в роскоши, когда он «снимал квартиру с тараканами».
При этом Апина обвинила его в мошенничестве. Певицу не устроило, что автор многих хитов группы единолично получает всю прибыль со стриминговых сервисов. Окороков в ответ назвал певицу неблагодарной, так как именно он когда-то «по старой дружбе» пригласил ее в «Комбинацию».
«Они пользовались моими песнями, и вдруг сейчас, в эпоху Интернета, они узнали: оказывается, Окороков стал получать какие-то деньги приличные», —возмущался композитор.
Двумя годами ранее Алена Апина отметилась еще в одном конфликте. Она через суд запретила экс-участнице «ВИА Гры» Альбине Джанабаевой исполнять хит «Бухгалтер». Жена Валерия Меладзе сделала кавер на знаменитую песню в рамках телешоу «Три аккорда». По требованию Алены, видеозапись с выступлением Джанабаевой заблокировали.
«Довольно высокий спрос»: сколько зарабатывает певица
Алена Апина не собирается покидать сцену, о чем она неоднократно говорила. При этом ей пока не удается вернуть былую популярность. Как отметил музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов, Апина активно гастролирует и участвует в капустниках.
«Она работает. У нее все достаточно хорошо. Может быть, она где-то не часто мелькает в медиапространстве, но она появляется на достойных мероприятиях. У нормальных, как говорится, заказчиков. Почему у нее не получается вернуть былую популярность? Чего-то не хватает. Возможно, команда не так работает, потому что большая часть всегда зависит от продюсера, от команды, от директора», - сказал Дворцов.
Он также заверил, что на выступления Апиной довольно высокий спрос. Она никогда не остается без корпоративов. При этом у певицы довольно скромный гонорар.
«Есть спрос… Насколько я полагаю, гонорары от 500 - 600 тысяч рублей и выше. Все зависит от города, от мероприятия, от заказчика и уровня события», - заключил продюсер.