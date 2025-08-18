Потеря популярности, одиночество и «синдром разведенки»: как живет Алена Апина

В 1987 году будущая звезда решила попробовать свои силы в шоу-бизнесе. Она узнала о создании новой женской поп-группы «Комбинация» и отправилась на прослушивание. Продюсеру Александру Шишину, который был вдохновлен успехом группы «Мираж» и стремился создать нечто подобное, молодая артистка понравилась, и она стала активно репетировать в подвалах с другими участницами коллектива: Татьяной Ивановой, Татьяной Долгановой и Светланой Костыко. Первые концерты девушки давали на сельских дискотеках в окрестностях Саратова. Неожиданную роль в судьбе «Комбинации» сыграл популярный в те годы певец Сергей Минаев. Он был на гастролях в Саратове и посоветовал группе отправиться покорять Москву.

В итоге ради карьеры Алена вынуждена была оставить консерваторию, так и не получив диплом. При этом в столице «Комбинацию» ждал успех. В 1989 году вышел хит Russian Girls. В этом же году они отправились с концертом в Чернобыль. После аварии на АЭС прошло три года, однако уровень радиации там все ее превышал допустимые нормы.

«Мы были жуткими дурами. Нам пообещали, что после этого концерта возьмут наши песни на радио «Юность». 1989 год, нас еще никто не знает. А «Юность» всесоюзная радиостанция. Никаких сомнений не было - ехать!» - приводит слова Апиной Kp.ru.

Далее последовали песни «Вишневая девятка», «Американ бой» и «Бухгалтер», которые напевала вся страна. Однако в 1991 году Алена поняла, что хочет заняться сольной карьерой. Ее поддержал друг и сооснователь «Комбинации» Виталий Окороков. Он предложил певице на выбор две песни: «Ксюша» и «Два кусочека колбаски». Алена выбрала первую, а вторая осталась в репертуаре группы.

Как оказалось, Апина вытянула счастливый билет – «Ксюша» стала настоящим хитом и одной из главных песен в ее сольной карьере. Большую роль в раскрутке Алены сыграл и ее второй муж, бизнесмен Александр Иратов. Он якобы заплатил создателям группы «две пачки зеленых», что было огромной суммой в то время.

Виталий Окороков позже эту информацию опроверг, заявив, что он бы не принял деньги от своей «первой любви».

«Алена Апина — моя подруга, моя первая любовь. Ее уход я понимал, хоть и был меж двух огней. Я ей бесплатно отдал эту песню. Иратов, конечно, не понимал: „Как это бесплатно?“ Значит, кто-то еще может ее петь. <…> Иратов собрал все деньги, что у него были, но стоит отметить, что не доллары, а рубли, и отдал их в студию, чтобы уже на следующий день записать песню и клип», — рассказал Aif.ru композитор.

В 1992 году вышел второй хит «Леха» и первый сольный альбом Алены под названием «Улица любви», однако он не принес певице успеха, которого она ожидала. Больше ей повезло несколько лет спустя со вторым альбомом «Танцевать до утра», в который вошли известные всем хиты «Электричка» и «Узелки». Апина окончательно утвердилась в роли звезды российского шоу-бизнеса.

В 1994 году Алена Апина вместе с композитором Михаилом Таничем и режиссером Дмитрием Астраханом поставила спектакль под названием «Лимита», о девушке, приехавшей из глубинки в Москву. Специально для мюзикла она исполнила 14 песен. Спектакль был так популярен, что рецензию на него написала сама Алла Пугачева. Ради этого Примадонна лично приезжала в Санкт-Петербург.

Каждый год Апина выпускала альбом – всего их у певицы 16. В конце 90-х она попробовала себя в роли телеведущей. По воскресеньям выходило ее шоу «Полевая почта».

В начале 2000-х карьера Алены пошла на спад, на эстраде появились новые молодые артисты, а певица ушла в тень. В 2004 году она отошла от музыки и снялась в сериале «Неотложка». Позже Апину пригласили в телепроекты «Параллельно любви» и «Провинциальные страсти», которые, однако, не имели такого успеха, как ее дебютный сериал.

В 2011 году Алена Апина напомнила о себе песней «Подруги», которую исполнила вместе с Лолитой Милявской. Композиция стала настоящим хитом, артисток начали приглашать выступать на телевидении.

После оглушительного успеха «Подруг» Апина стала часто выступать в дуэтах, что однажды сыграло с ней злую шутку. В 2020 году за кулисами одного из сборных концертов она подошла к популярному у молодежи певцу Данилу Пруткову, выступающему под псевдонимом Niletto, и предложила совместную песню. В ответ 28-летний на тот момент артист довольно грубо отказал исполнительнице словами: «А мне это зачем?»