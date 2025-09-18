«Одолеть их будет сложно»: адвокат Жорин оценил шансы дочери основателя «Комбинации» в споре за хиты группы

Дочь убитого основателя «Комбинации» Александра Шишинина Виктория судится с композитором Виталием Окороковым за права на 16 произведений группы, включая хиты American boy и Russian girl. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с сайтом «Страсти» оценил ее шансы на победу.

Виктория утверждает, что унаследовала права на интеллектуальную собственность Шишинина по завещанию после смерти дедушки. Ответчиками по деву выступают Российское авторское общество, издательство «Джем» и композитор Виталий Окороков, который отрицает авторство Шишинина.

Адвокат Жорин назвал ситуацию «сложной и неоднозначной». По его словам, Виктории нужно будет доказать два ключевых момента.

«Во-первых, что Александр Шишинин действительно являлся автором или соавтором спорных произведений. Авторское право возникает только в результате творческого труда, а не на основании должности или статуса. Если он был лишь продюсером или художественным руководителем, этого недостаточно для признания авторских прав», — объяснил юрист.

Как рассказывает Жорин, даже если права существовали, важно подтвердить, что они были унаследованы. Срок принятия наследства составляет шесть месяцев. Если он был упущен, восстановление возможно только через суд и только при наличии уважительных причин.

Адвокат подчеркнул, что интеллектуальные права — такой же объект наследования, как и материальная собственность: «Нельзя унаследовать то, чего не было у наследодателя. Истец должна предоставить неоспоримые доказательства авторства Шишинина — например, черновики, свидетельства соавторов или архивные записи», — говорит юрист.

Сергей назвал издательство «Джем» мастодонтами судебных баталий в области интеллектуальной собственности.

«Одолеть их в суде будет достаточно сложно. Они неплохо разбираются в защите интеллектуальных прав. Поэтому в этой части Виктории предстоит серьезное состязание и противостояние», — добавил адвокат.

