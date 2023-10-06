«Я не заслуживаю»: Валя Карнавал объяснила, почему расплакалась после критики Шуры

Известная тиктокерша Валя Карнавал впервые высказалась о скандале с Шурой на шоу «Битва поколений». Девушка поделилась своим мнением в беседе с телеканалом МУЗ-ТВ.

На съемках проекта артист отчитал сидевшую в жюри Валю Карнавал после того, как она оценила его выступление. Шура припомнил Вале недавний конфликт с Ларисой Долиной и намекнул на то, что девушка сейчас занимает чужое место. Расстроенная блогерша пыталась сдержать эмоции, но дрожащий голос и слезы выдали ее состояние. Она расплакалась прямо перед камерами.

Недавно звезда решила прокомментировать эту ситуацию. В свежем интервью она отметила, что долгое время восхищалась Шурой, поэтому и не ожидала от него такой явной агрессии в свою сторону.

«Каково было мое удивление, когда вышел Шура и с порога начал говорить, что я не заслуживаю того, я сейчас сижу не на своем месте и мне нужно что-то доказывать... Я думала, со мной такого никогда не приключится, но было ощущение, что вышел мой кумир и опустил меня ниже плинтуса», – рассказала блогерша.

Ранее мы писали, что Анна Седокова почувствовала себя ненужной из-за упаднического настроения. Пару месяцев назад у певицы случился нервный срыв. Артистке было трудно справиться с этим состоянием, она ощущала, будто жизнь проходит мимо нее. Однако Анна все же взяла себя в руки и начала что-то менять.