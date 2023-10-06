Вся жизнь прошла мимо: у Анны Седоковой случился нервный срыв

Анна Седокова заявила, что у нее было упадническое состояние, из-за которого она чувствовала себя ненужной. О психологических проблемах певица рассказала в беседе с Super.ru.

Так, два месяца назад у артистки случился нервный срыв, из-за чего она даже набрала несколько лишних килограммов. Анна признается, что пережить этот период было довольно сложно: она все время чувствовала себя слабой и ненужной.

Певица в тот момент ощущала, что вся жизнь «проходит мимо нее», а потом взяла себя в руки и решила что-то менять.

«Я не могу быть слабой, я должна быть сильной. И я изменила ее», – поделилась Седокова.

В конце девушка добавила, что избавилась не только от тоски, но и лишнего веса. 40-летняя Анна Седокова смогла похудеть на девять килограммов.

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