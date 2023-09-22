«Успокойся!»: Валя Карнавал рыдала в прямом эфире после оскорблений Шуры

Известная тиктокерша Валя Карнавал расплакалась после критики Шуры на съемках шоу «Битва поколений». Певец отчитал девушку и припомнил ей конфликт с Ларисой Долиной. Об этом сообщает Super.ru.

Валю Карнавал позвали в музыкальную передачу в качестве члена жюри. На съемках проекта она поссорилась с одним из конкурсантов. Девушка прокомментировала выступление эстрадного певца Шуры, после чего между ними началась перепалка.

«Ты справилась с напором от нашей любимой Ларисы Долиной, и теперь ты сидишь буквально на ее месте. Давай теперь будешь доказывать нам, дебилам, что ты имеешь право на это место. Успокойся, все», – высказался исполнитель.

После этих слов блогерша не смогла сдержать эмоций и расплакалась прямо перед камерами. Выпуск спас Николай Басков. Он урегулировал конфликт на съемочной площадке.

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