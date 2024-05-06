«Я не верю»: Сергей Соседов высказался о попытках объявить Шевчука иноагентом

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов отреагировал на распространившуюся в СМИ информацию о том, что лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука могут признать иноагентом после прокурорской проверки его концерта в Дубае. Об этом пишет «Ридус».

«А что, его спонсируют какие-то институты западные антироссийские? Я не верю, что можно за какую-то там фразу Шевчука признать иноагентом», - поделился Соседов.

Телеведущий допустил, что шумиха вокруг признания исполнителя иностранным агентом может быть «спекуляциями».

Ранее стало известно, что Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Председатель «Совета отцов России» Андрей Згонников возмутился речью артиста о том, что о том, что все и всегда заканчивается революцией, и написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить артиста на предмет призывов к экстремистской деятельности. Вдобавок лидера «ДДТ» должен проверить Минюст на предмет иностранного финансирования.

Позднее Шевчук назвал двоечником Згонникова, призвавшего проверить его на экстремизм.