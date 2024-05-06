Проверят Генпрокуратура и Минюст РФ: что грозит лидеру ДДТ Шевчуку за призыв фанатов к революции

Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Информация об этом появилась после того, как в Сети разместили видео с концерта певца в Дубае, на котором он говорил зрителям о революции. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, музыкант произнес сомнительную речь в перерыве между песнями. Он заявил, что все всегда заканчивается революцией, и призвал фанатов поддерживать эту концепцию. Ролик с выступлением Шевчука довольно быстро распространился по Сети и вызвал возмущение общественности.

Председатель «Совета отцов России» Андрей Згонников обратился в Генпрокуратуру РФ и попросил проверить Юрия, он рассказал об этом 360.ru. Также артистом заинтересовались в Минюсте РФ. Есть вероятность, что Шевчука могут признать иноагентом. Также ему грозит уголовная ответственность, запрет на въезд и концерты в ОАЭ.

«Просим Минюст РФ проверить Шевчука на иностранное финансирование и в случае подтверждения финансирования признать иноагентом», — заявил Згонников.

Ранее основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов рассказал, почему Юрий Шевчук не поддерживает Россию.