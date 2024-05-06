«Ничего не боюсь, потому что я не иноагент»: Шевчук отреагировал на проверки из-за призыва к революции

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук отреагировал на просьбу общественника Андрея Згонникова проверить его на экстремизм. Он обратился в Генпрокуратуру и Минюст РФ. Как оказалось, самого певца это не пугает, так как он не считает, что сделал что-то плохое, а активиста он назвал «несчастным двоечником».

Напомним, что возмущения публики вызвала речь Шевчука между песнями на концерте в Дубае. Он высказался на тему того, что все и всегда заканчивается революцией, и призвал зрителей это поддерживать. После того, как ролик с выступления распространился по Сети, председатель организации «Союз отцов» потребовал, чтобы артиста проверили по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Также появилась информация, что его могут признать иноагентом. Но Юрий заявил в беседе с Газетой.Ru, что подобного не произойдет, так как он не получает финансирование за границей.

«Ничего не боюсь, потому что я не иноагент и таковым не являюсь. Я никаких денег, ничего не брал. Я скажу, что он бедный, несчастный двоечник. Потому что он не знает истории — что тяжелые времена кончаются светлыми, светлые времена кончаются тяжелыми. Все в это верят по-разному. Этот человек просто плохо учился в школе», - заявил Шевчук.

По мнению певца, сейчас появилось много безграмотных людей, и эта «серость» любит запрещать, уничтожать, тем самым возвышаясь над образованными людьми. Лидер ДДТ отметил, что Россия всегда славилась читающими и умными гражданами, но в последнее время он все чаще встречает совсем других соотечественников.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал ДДТ.