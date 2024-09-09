«Я не в состоянии собраться»: Любовь Успенская пожаловалась на проблемы со здоровьем

Известная певица Любовь Успенская пожаловалась на головную боль в Геленджике. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Исполнительница опубликовала видео, в котором лежит в своем номере. Рядом со звездой находится ее стилист. В ролике мужчина делает макияж Успенской. Певица пожаловалась, что не может встать с кровати из-за головных болей. При этом, на проблемы со здоровьем, артистка не планирует отменять выступление в Анапе.

«Надо ехать в Анапу. И я не в состоянии собраться. Приходится даже лежа в постели принимать таблетку. Мой замечательный стилист пытается меня собрать на концерт. Да. Тяжела, конечно, жизнь артиста, но концерт я никогда не отменю», — высказалась Успенская.

Накануне стало известно, что дочь Любови Успенской попала в больницу после того, как поскользнулась в душе.

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