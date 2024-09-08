«Она разбила голову, ей зашивали»: с дочерью Любови Успенской случилось очередное несчастье

В 2019 году единственная дочь Любови Успенская Татьяна Плаксина упала с велосипеда. Чтобы восстановить лицо, ей потребовалось четыре пластических операции. Наследница звезды восстановилась, но недавно с ней случилось новое несчастье. Татьяна поскользнулась в душе и получила травму головы.

34-летнюю дочь знаменитости увезли в больницу после падения.

«Она пошла в душ вчера, поскользнулась, упала. Короче, она разбила голову, ей зашивали», — призналась исполнительница хита «По полюшку» в эфире программы «Ты не поверишь!».

К лечению дочери Успенская привлекла лучших врачей. Татьяну проверит нейрохирург, ей сделают МРТ.

Из-за переживаний артистка словно на иголках. Наследница Успенской должна была выступать на концерте, но из-за травмы ей пришлось все отменить. Эта ситуация очень расстроила Татьяну.

70-летняя исполнительница, в свою очередь, признается, что ей некогда отдыхать. Все лето она проработала практически без отпуска. Только в августе королева шансона 10 дней провела дома после того, как заболела ковидом.

В 17 лет Успенская впервые вышла замуж за Виктора Шумиловича, которому родила сыновей-близнецов. Один из них умер во время появления на свет, другой — через несколько дней. В двух последующих браках исполнительница не стала матерью. В 1987 году супругом певиц стал бизнесмен Александр Плаксин. Ему знаменитость родила дочь Татьяну.

Недавно певица поделилась переживаниями, связанными с ее дочерью. Молодая артистка по-прежнему одинока, несмотря на то, что с ней знакомится большое количество мужчин. Однако ее звездная мама боится, что они могут преследовать корыстные цели.