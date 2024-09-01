«Закон для нее не писан»: автор песни «По полюшку» вновь обрушилась на Любовь Успенскую

Автор хита «По полюшку» пригрозила очередным судом Любови Успенской. Об этом сообщает mk.ru.

На днях Любовь Успенская выступила с сольным концертом в Москве. Среди песен прозвучал и хит «По полюшку», автором которого является Наталья Лапина. Битва между певицей и Лапиной продолжается уже несколько лет — по словам последней, она запретила Успенской исполнять песню еще в 2021 году, но та проигнорировала запрет.

Очередное исполнение песни привело к тому, что Лапина отправила в адрес певицы досудебную претензию.

«Мы отправили досудебную претензию ее адвокату Елене Сениной за ее слова о том, что якобы у Успенской имеются права на исполнение „По полюшку“. Это неправда! Ответа на досудебные претензии мы пока не получили», — рассказала она.

По словам автора песни, если после 30 дней она не дождется ответа от Успенской, то подаст на нее в суд.

«Люба, исполняя „По полюшку“ на каждом концерте, получает миллионы. А я, как автор, за все эти годы не увидела ни копейки. Закон, видимо, для нее не писан», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что певица Любовь Успенская хотела завести ребенка с помощью суррогатной матери.