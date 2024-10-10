«Я не такого масштаба»: уехавшая в США дочь Машкова назвала Пугачеву героем России

Мария Машкова заявила, что Алла Пугачева и Чулпан Хаматова станут героями России. В распоряжение Telegram-канала «Хуже и не скажешь» попало новое интервью актрисы о судьбе страны.

Дочь Владимира Машкова считает, что те артисты, которые уехали из страны и столкнулись с критикой, со временем станут героями. По мнению Марии, она застанет тот момент, когда отношение к эмигрантам поменяется. Кроме того, актриса убеждена, что в России изменится и политическая обстановка.

«Все поменяется местами. Все те люди, которых сейчас оплевывают, я даже не имею в виду себя, я не такого масштаба творческая личность, я говорю про серьезных людей: от Аллы Пугачевой до Чулпан Хаматовой. Весь ужас перевернется, и они будут героями», — высказалась Машкова.

Напомним, что Мария уже несколько лет проживает в США, где заново строит карьеру актрисы.

Ранее уехавшая из России дочь Машкова заговорила о новой жизни в США. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Алла Пугачева попыталась вывезти из РФ антиквариат стоимостью в $20 млн.