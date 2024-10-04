Уехавшая из России дочь Машкова заговорила о новой жизни в США

Мария Машкова заявила, что снялась с Натали Портман после жалоб на жизнь в США. Новое интервью дочки Владимира Машкова попало в распоряжение Telegram-канала Хуже и не скажешь.

После отъезда в США Машкова нередко жаловалась на трудную жизнь и отсутствие денег. В новом интервью Мария призналась, что ее положение улучшилось: она снялась в двух сериалах. В одном из них ее партнершей стала Натали Портман.

«На самом деле, мне нечего жаловаться, у меня все неплохо идет. Я сыграла нерусскую там, впервые я сыграла польку. У меня был прекрасный педагог по акценту, который со мной долго работал», — высказалась знаменитость.

Мария затрудняется ответить, какой будет ее следующая роль. По ее мнению, мы живем в «экстремально-историческое» время, когда у «большинства людей нет планов». При этом актриса отметила, что больше не будет участвовать в проектах на тему семьи — для нее это пройденный этап.

«Вряд ли это будет связано с семьей. Я в каком-то смысле закрыла гештальт. Все, что расклеилось, распалось, я одним спектаклем починила и соединила для себя. У меня больше нет необходимости говорить про это»,— резюмировала Машкова.

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