Алла Пугачева попыталась вывезти из РФ антиквариат стоимостью в $20 млн

Алла Пугачева попыталась вывезти из России антиквариат стоимостью в 20 млн долларов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, во время прошлогоднего визита певицы в РФ ее представители составили опись антиквариата, находящегося в замке. Среди имущества Пугачевой оказались французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века, скульптуры и картины XVI–XIX веков.

Антиквариат, оформленный на мужа Пугачевой, должен был улететь из Шереметьево. Однако в отправке груза за границу было отказано: на таможне предоставили неполный пакет документов.

В беседе с журналистами антиквары оценили коллекцию Аллы Борисовны в 20 млн долларов и заявили, что многие работы представляют музейный интерес. Так, например, певица владеет картиной «Вид на город у реки с ветряной мельницей» художника Яна ван Гойена. При жизни он создал всего 1200 картин, и одна из них находится в коллекции Пугачевой.

Ранее сообщалось, что покупатель дачи Пугачевой в Солнечногорске отказался от сделки из-за ремонта. Подробности читайте в этой новости.