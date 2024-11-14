«Я не собираюсь молчать»: Анастасия Костенко обвинила ФНС в воровстве денег

Модель Анастасия Костенко заявила, что приставы изъяли деньги со счетов детей. Знаменитость пожаловалась на проблемы с ФНС в Telegram-канале.

В личном блоге Анастасия обвинила ФНС в воровстве денег. По словам модели, приставы добрались до сберегательных счетов ее детей и «свистнули» всю сумму. Костенко пыталась дозвониться до налоговой, чтобы разобраться в ситуации, но безуспешно.

«Молчать, когда ФНС игнорируют важные документы, подло и нагло воруют ночью деньги без предупреждения, я не собираюсь. В личных кабинетах никаких уведомлений, по почте тоже. 21 век, год семьи. Хищение денежных средств под 0 у многодетной мамы считается нормой», — высказалась знаменитость.

Модель отметила, что из-за разбирательств с налоговой терпит убытки. Она приостановила работу ИП, а это усложнило ее рекламную деятельность.

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