Певец Леша Свик вернулся к жене и дочери, которых бросил ради романа с блогершей

Певец Леша Свик намекнул, что сумел решить все проблемы в браке и вернулся к жене Ксении Ткачевой. В личном блоге он опубликовал счастливое фото с супругой и дочерью.

До 2023 года Леша был в глазах фанатов примерным семьянином. Он показывал прекрасные отношения с Ткачевой, на которой в итоге женился. А в 2022 году Ксения родила от него ребенка. Однако затем семейная идиллия начала рушиться.

В январе прошлого года артист объявил о расставании с женой, а Ткачева отметила, что это произошло из-за измены Свика с некой «женщиной из Екатеринбурга». Поклонники раскрыли ее личность — разлучницей оказалась блогерша Марина Филатова. Но их отношения просуществовали недолго, и летом 2024 года он начал встречаться с Марией Горячевой.

При этом об официальном разводе с Ткачевой Леша не объявлял. Они неоднократно пытались помириться, и, судя по всему, у них это все-таки получилось. В Сети появилось фото супругов, которое они сделали в парных образах. Подробностей певец не раскрыл, но поклонники уверены — они снова вместе.

Напомним, что в личной жизни Свика есть еще один эпизод, связанный с женщиной Екатериной, которая утверждает, что воспитывает его ребенка. Однако представители исполнителя эту информацию не подтверждают.

Ранее называющая себя матерью дочери Леши Свика модель заявила, что он не платит алименты.