«Было трудно»: Костенко впервые показала фото, сделанные до пластических операций
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30-летняя Анастасия Костенко прекрасно выглядит после четырех родов. Жена футболиста Дмитрия Тарасова активно следит за собой, посещает спортивный зал и косметолога. Модель решила поделиться с подписчиками архивными снимками, сделанными 10 лет назад. На них сложно узнать многодетную маму — настолько сильно изменилась ее внешность.
Костенко выложила в своем Telegram-канале снимки с подругой Анной, сделанные в 2009—2012 годы. Тогда Анастасия была в начале пути к славе.
«Было трудно, мы очень уставали, но дружба творила чудеса», — написала модель.
На архивных кадрах Костенко выглядит очень милой. Тогда у нее были русые волосы и модная по тем временам челка. Супруга футболиста выложила снимки с прогулок, занятий балетом и учебы.
Подписчики модели положительно оценили ее снимки. Они отметили, что Анастасии гораздо больше идет естественная красота.
«Естественная красота. Люблю старые фото без всяких фильтров; С челкой вообще огонь; Классные», — отреагировали фанаты Анастасии.
Модель замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. Супруги воспитывают четверых детей: шестилетнюю Милану, четырехлетнюю Еву, трехлетнего Алексея и Ярослава, которому в феврале 2025 года исполнится год.
Недавно старшая дочь Тарасовых Милана получила травму, из-за которой ей пришлось пропустить соревнования.