НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 ноября 2024, 10:52
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«Было трудно»: Костенко впервые показала фото, сделанные до пластических операций

Жена Дмитрия Тарасова Костенко показала свои фото до пластических операций.
«Было трудно»: Костенко впервые показала фото, сделанные до пластических операций

© Starface.ru

30-летняя Анастасия Костенко прекрасно выглядит после четырех родов. Жена футболиста Дмитрия Тарасова активно следит за собой, посещает спортивный зал и косметолога. Модель решила поделиться с подписчиками архивными снимками, сделанными 10 лет назад. На них сложно узнать многодетную маму — настолько сильно изменилась ее внешность.

Костенко выложила в своем Telegram-канале снимки с подругой Анной, сделанные в 2009—2012 годы. Тогда Анастасия была в начале пути к славе.

«Было трудно»: Костенко впервые показала фото, сделанные до пластических операций

© t.me/kostenko1994

«Было трудно, мы очень уставали, но дружба творила чудеса», — написала модель.

На архивных кадрах Костенко выглядит очень милой. Тогда у нее были русые волосы и модная по тем временам челка. Супруга футболиста выложила снимки с прогулок, занятий балетом и учебы.

Подписчики модели положительно оценили ее снимки. Они отметили, что Анастасии гораздо больше идет естественная красота.

«Естественная красота. Люблю старые фото без всяких фильтров; С челкой вообще огонь; Классные», — отреагировали фанаты Анастасии.

Модель замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. Супруги воспитывают четверых детей: шестилетнюю Милану, четырехлетнюю Еву, трехлетнего Алексея и Ярослава, которому в феврале 2025 года исполнится год.

Недавно старшая дочь Тарасовых Милана получила травму, из-за которой ей пришлось пропустить соревнования.