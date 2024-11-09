«Было трудно»: Костенко впервые показала фото, сделанные до пластических операций

30-летняя Анастасия Костенко прекрасно выглядит после четырех родов. Жена футболиста Дмитрия Тарасова активно следит за собой, посещает спортивный зал и косметолога. Модель решила поделиться с подписчиками архивными снимками, сделанными 10 лет назад. На них сложно узнать многодетную маму — настолько сильно изменилась ее внешность.

Костенко выложила в своем Telegram-канале снимки с подругой Анной, сделанные в 2009—2012 годы. Тогда Анастасия была в начале пути к славе.