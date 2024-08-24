«Я не считаю его блогером»: Ксения Бородина призналась, как относится к публичности своего возлюбленного

Ксения Бородина рассказала о своем отношении к популярности своего возлюбленного Николая Сердюкова, заявив, что не считает его блогером.

Телеведущая активно ведет социальные сети, где показывает каждую минуту, проведенную с новым парнем.

Подписчики поинтересовались у Ксении, комфортно ли строить отношения с человеком, который так же, как и он, живет публичной жизнью. Бородина ответила, что не против активности в блогах, так как это не является его основной деятельностью.

«Самое главное, что он проявляет себя по отношению ко мне как настоящий мужчина. На момент его нахождения на проекте он не вел социальные сети уже больше 6 месяцев, занимался своей работой. Сейчас другая ситуация... Я не считаю его блогером... У Коли интересная работа и насыщенная жизнь. И именно это мне нравится в нем», — ответила Ксения в своем блоге.

Кроме того, по словам телеведущей, Николай вернулся к ведению своего блога из-за того, что ему хотелось демонстрировать новые отношения, так как до этого там были лишь старые семейные фотографии. И никому из звезд это не нравилось.

Ранее мы писали о том, что рассекретившая бойфренда Ксения Бородина показала кольцо на безымянном пальце.

Также сообщалось, что Бородина раскрыла, как относится к тому, что Сердюков не удаляет фото с экс-женой.