Рассекретившая бойфренда Ксения Бородина показала кольцо на безымянном пальце

Телеведущая Ксения Бородина заинтриговала поклонников, показав кольцо на безымянном пальце. Украшение блогерша носит на левой, а не на правой руке. Но поклонники все равно считают, что так она могла намекнуть на помолвку.

Этим летом Бородина, наконец, перестала скрывать своего нового бойфренда. Она призналась, что счастлива в отношениях с Николаем Сердюковым. Сейчас они оба активно публикуют фото и видео друг с другом и говорят на тему отношений. Так, Ксения заявила, что с возлюбленным у них все серьезно, иначе бы она не стала раскрывать его личность, но для свадьбы и детей пока рано.

Впрочем, несмотря на то, что телеведущая не готова к новому браку, бриллиантовое кольцо на безымянном пальце уже сверкает. Пользователи Сети активно обсуждают, что Бородина надела его на левую руку по европейским традициям, как сейчас делают многие отечественные знаменитости. Но также не исключено, что украшение было куплено не на помолвку.