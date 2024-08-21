Бородина раскрыла, как относится к тому, что Сердюков не удаляет фото с экс-женой

Российская телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала, как относится к тому, что ее бойфренд Николай Сердюков не удаляет из соцсетей фото с бывшей женой. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Как призналась звезда, наличие в соцсетях избранника фотографий с его бывшей супругой не являются для нее проблемой. Она также подчеркнула, что не требует от Сердюкова удалять эти снимки.

«Очень положительно, я тоже ничего не удаляла, ну, может, пару-тройку фото. Это взрослая позиция. Это прошлое, которое у него было, почему он должен стирать это из своей жизни?», — поделилась Бородина.

Напомним, в августе Ксения Бородина рассказала, что у нее роман с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым. Влюбленные активно публикуют в соцсетях совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения, из-за чего блогер столкнулась с потоком негатива и критики в свой адрес. Артистка ответила недоброжелателям и дала понять, что мнение окружающих «не сможет повлиять» на нее.

Ранее Бородина объяснила, почему запрещает дочери общаться с женой бывшего супруга.