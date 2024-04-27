«Я не понимала, почему мы?»: Бузова заявила о серьезной операции возлюбленного

Анна Бузова заявила, что выплакала «все слезы мира» из-за операции возлюбленного. Блогерша поделилась откровением в соцсети.

Не так давно Анна объявила о проблемах со здоровьем у возлюбленного. Бузова не стала называть его диагноз. Вместо этого она уточнила, что вместе с ним прошла все испытания. По словам Анны, они пережили «самый сложный год». Когда Константина Штрыкина оперировали, ей казалось, что у нее «вот-вот остановится сердце».

«Я не понимала, за что и почему мы? Мне казалось, что я выплакала все слезы мира. Но буквально через два месяца вселенная уже на мне решила показать, что такое настоящий ужас», — рассказала Анна.

По словам Бузовой, им удалось справиться со всеми трудностями. Анна благодарна жизни за преподнесенный урок: теперь она ценит даже самые «незначительные вещи».

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