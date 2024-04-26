«Господь дал мне пожить»: появились первые кадры с Куклачевым из больницы

Появились первые кадры с артистом цирка Юрием Куклачевым из больницы. Он поблагодарил врачей и заявил, что ему дано еще время пожить. Об этом сообщает Пятый канал. Он также заявил, что уберет из шоу трюки, после которых ему стало плохо.

Популярный и всеми любимый дрессировщик кошек был госпитализирован в свой день рождения. Он отмечал 75-летие на сцене, как вдруг ему стало плохо. Оказалось, что у звезды случился инфаркт. Наконец, он показал себя в больничных стенах и сообщил о состоянии после операции.

«Инфаркт есть инфаркт. Но сегодня я счастлив, что такая медицина. Спасли, можно сказать, сердце, которое не подлежало вообще жизни, сумели восстановить, сделать. И вот я уже хожу — 100 метров прошел по коридору», – поделился Куклачев.

Артист признался, что благодарен врачам. Он планирует как можно скорее вернуться в строй и радовать поклонников.

«Я понял, что моя жизнь — Господь дал мне пожить», – отметил дрессировщик.

Куклачев добавил, что смог справиться с проблемами благодаря поддержке людей не только из России, но и из других стран. И теперь он их «должник».