«Двойня!»: Ольга Бузова шокировала подписчиков неожиданным признанием

Певица Ольга Бузова шуткой ответила на слухи о беременности. Об этом пишет Teleprogramma.pro со ссылкой на соцсети звезды.

26 апреля Ольга Бузова впервые за несколько дней вышла на связь с подписчиками. Знаменитость предупреждала поклонников, что ложится на плановую операцию.

За время отсутствия Бузовой в соцсетях фанаты гадали о причинах, из-за которых звезда попала в больницу. Некоторые подписчики предположили, что певица беременна.

«Не в положении ли Ольга?» — задалась вопросом одна из них.

На это Бузова ответила шуткой.

«Двойня!» — написала она.

Ранее мы писали о том, что блогер Дава высказался о скандальном романе с Ольгой Бузовой. Он рассказал, что периодически сталкивается на съемочных площадках с бывшей возлюбленной, однако это не доставляет ему неудобств. Дава также заявил, что с уважением относится к певице после расставания.