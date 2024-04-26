«Двойня!»: Ольга Бузова шокировала подписчиков неожиданным признанием
© Alexander Zemlianichenko/Associated Press/East News
Певица Ольга Бузова шуткой ответила на слухи о беременности. Об этом пишет Teleprogramma.pro со ссылкой на соцсети звезды.
26 апреля Ольга Бузова впервые за несколько дней вышла на связь с подписчиками. Знаменитость предупреждала поклонников, что ложится на плановую операцию.
За время отсутствия Бузовой в соцсетях фанаты гадали о причинах, из-за которых звезда попала в больницу. Некоторые подписчики предположили, что певица беременна.
«Не в положении ли Ольга?» — задалась вопросом одна из них.
На это Бузова ответила шуткой.
«Двойня!» — написала она.
Ранее мы писали о том, что блогер Дава высказался о скандальном романе с Ольгой Бузовой. Он рассказал, что периодически сталкивается на съемочных площадках с бывшей возлюбленной, однако это не доставляет ему неудобств. Дава также заявил, что с уважением относится к певице после расставания.