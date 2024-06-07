«Я не Полина и не Телегина»: Пелагея устроила скандал на ПМЭФ

Пелагея разозлилась на организаторов ПМЭФ, представивших ее под фамилией Ивана Телегина. Об этом сообщает Kp.ru.

В Санкт-Петербурге состоялось открытие международного экономического форума. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Пелагея. Как сообщает источник, у певицы произошел скандал с организаторами форума. Артистку представили как Полину Телегину, и это не на шутку ее разозлило.

«Я не Полина и не Телегина. Я — Пелагея», — высказалась знаменитость.

Певица попросила заменить табличку, где указана фамилия бывшего возлюбленного. После этого ее представили как Пелагею Ханову.

После инцидента артистка высказалась на тему народной музыки в российской культуре.

Напомним, что в мае 2024 года Пелагея вынесла скандал с Телегиным в медийное поле. Артистка назвала его «душевным инвалидом» из-за плачущей дочки. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Пелагея вспомнила о бунтарском прошлом.