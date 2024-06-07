«В 14 лет сколотила рок-группу»: Пелагея вспомнила о бунтарском прошлом

Известная певица Пелагея вспомнила, как в 14 лет собрала собственную рок-группу. Об этом пишет NEWS.ru.

«Я в 14 лет сколотила рок-группу вместе с несколькими пацанами молодыми и моей молодой мамой — ей не было тогда 40, она была в таком возрасте, как я сейчас», — поделилась артистка.

Исполнительница призналась, что пошла на подобный шаг в ответ на критику со стороны окружения. Пелагея уточнила, что она и ее мать «решили стать своими» в лагере рок-музыкантов. Звезда добавила, что их коллектив сознательно не примыкал ни к академической народной музыке, ни к этнографическому фольклору.

«Мы сознательно [позиционировали себя как] свежий ветер креатива и такая хорошая дерзость, — заключила певица.

Ранее мы писали, что певица Марина Девятова отказалась говорить о Пелагее из-за страха скандала.

Также Пелагея рассказала, что родственники бывшего супруга Ивана Телегина пожаловались на нее в соцсетях.