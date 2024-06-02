«Душевный инвалид»: дочь Пелагеи плакала навзрыд из-за жестокого поступка отца

Певица Пелагея решила вывести в публичное поле конфликт с бывшим супругом, хоккеистом Иваном Телегином. Специально в День защиты детей артистка опубликовала видео с семилетней дочери, которая рыдает в аэропорту из-за запрета на выезд из России.

Бабушка подарила Таисию с окончанием учебного года и подарила ей путевку в Турцию. Семья собиралась улететь на отдых 26 мая, но, как оказалось, отец без предупреждения запретил дочери выезд за границу.

Такой «сюрприз» довел девочку до слез. Пелагея призналась, что Таисия очень ждала поездку, собирала чемодан и готовила наряды, которые планировала надеть на отдыхе. Но отдыху не суждено было состояться: таким образом, говорит артистка, Иван «поздравил» дочь с Днем защиты детей.

Таисия не понимает, почему ее отец поступил таким образом. Девочка прошла все досмотры, сдала багаж, а в семь утра ее сняли с рейса.

«Вот так, окончив свой первый класс, Тася столкнулась с жестокой действительностью (нет) с беззубой жестокостью „папочки“», — пишет разгневанная Пелагея в социальных сетях.

Певица отметила, что Иван уже год не общался с родной дочерью, хотя он живет в Москве. Артистка пожелала всем детям, чтобы они никогда не сталкивались «с равнодушием и жестокостью каких-то мразей — особенно если ими оказываются вдруг их собственные родители».

«Душевные инвалиды, которые когда проигрывают суды, то бесятся от бессильной злобы, наказывая за это собственных маленьких дочек», — добавила звезда.

Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина в 2016 году. В 2017 году она родила дочь Таисию, а уже в 2019 году супруги объявили, что разводятся, но хотят сохранить хорошие отношения.

Напомним, звезда проиграла в судебном споре с бывшим супругом Иваном Телегиным касательно размера алиментов на свою дочь.