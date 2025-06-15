«Я не очень хорошая мама»: Нюша объяснила, почему мало времени проводит с детьми

Нюша жалеет, что мало времени проводит с детьми.

После развода с Игорем Сивовым певица вернулась в Москву ради музыкальной карьеры. Однако дети артистки, дочь Симба и сын Саффрон, остались с отцом в Дубае. По словам Нюши, это решение было принято обоими родителями.

Певица заявила, что старается чаще ездить за границу ради своих наследников. Но, несмотря на частые встречи, она все равно скучает по семье.

«Наверное, я не очень хорошая мама, потому что не так много времени провожу с детьми. Но в данном случае это самая комфортная для всех нас ситуация. Я наблюдаю за тем, как мои дети реагируют, насколько они счастливы, скучают ли по мне, плачут, или что происходит», — признается Нюша в подкасте «ЧЕРНОЕ/БЕЛОЕ».

Нюша раскрыла, что с детства проводит все свое время на гастролях и посвящает жизнь музыке, из-за чего ей пришлось оставить детей с отцом.

«Был период, когда я немного за это переживала, потому что я необычная мама. Я мама, которая гастролирует, улетает, прилетает. Я живу на два города до тех пор, пока мне это комфортно и пока я в ресурсе. Плюс я работаю в том числе и в Дубае. То есть детки и сюда приезжают, в Москву, и я туда езжу работать», — сообщила артистка.

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