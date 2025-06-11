«Выглядело очень экстравагантно»: Нюша осталась без юбки на сцене из-за поклонника

Певица Нюша рассказала, что во время одного из выступлений поклонник прорвался к ней на сцену и оставил ее без юбки. Фанат случайно наступил на ткань. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артистка призналась, что сейчас предпочитает держать с аудиторией определенную дистанцию. Так, на концертах она не подпускает поклонников близко к сцене. Связано это по большей степени с безопасностью. Нюша отметила, что никогда не знает истинных намерений незнакомого человека.

Кроме того, певица уже однажды пожалела, что не сохраняла дистанцию с фанатами.

«Был очень известный случай, когда на гастролях я выступала с сольным концертом в цирке, и вырвался поклонник на сцену, наступил мне на юбку, а юбка упала. Никто не знал, что это часть костюма, поэтому это выглядело очень экстравагантно в тот момент», - рассказала Нюша.

Напомним, что после развода певица начала активнее развивать свою карьеру. Сейчас она часто появляется на светских мероприятиях, дает концерты и снимается в шоу. Например, она приняла участие в реалити-проекте «Сокровища императора» вместе со своей сестрой.

Ранее сестра Нюши уличила певицу в безразличии к себе.