«Делать ЭКО я не буду»: Анфиса Чехова рассказала о пополнении в семье

Анфиса Чехова сделала неожиданное заявление о пополнении в семье.

Телеведущая призналась в личном блоге, что хотела бы завести еще одного ребенка, будучи в браке с новым возлюбленным Александром Златопольским. Отношения с ним она раскрыла совсем недавно.

Анфиса также рассказала при общении с подписчиками, что ее избранник все еще не сделал предложение руки и сердца, хотя публично заявлял о своем намерении узаконить отношения в ближайшее время. Сама Чехова хочет создать семью с бизнесменом и родить ребенка. Однако 47-летняя актриса все же надеется забеременеть естественным путем, чтобы не прибегать к ЭКО.

«Что касается свадьбы, то этот вопрос не ко мне, а к Александру. Мужчина же должен делать предложение, правильно? Что касается детей, то я бы хотела, а дальше — как Бог даст. Честно говоря, специально делать ЭКО или какие-то сложные процедуры я не буду. А вот если Бог даст, то я только "за"», — разоткровенничалась Чехова в блоге.

Напомним, намерение жениться на Анфисе Чеховой бизнесмен озвучил на их первом совместном выходе в свет: он признался, что в скором времени сделает предложение. Также Златопольский упомянул, что уже начал искать подходящее кольцо, которое будет соответствовать статусу его избранницы.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Шепелев рассказал о личной тайне, которую раскрыла Анфиса Чехова.

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