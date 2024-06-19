«Я не молодею»: певица Глюк’оZa задумалась о пластике

38-летняя певица Глюк’оZa (Наталья Ионова) заявила, что задумалась о пластике после критики форм. Артистка рассказала про изменения внешности на YouTube-канале МУЗ.

Наталья ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и следит за питанием. Несмотря на усилия, певица все равно недовольна фигурой. В эфире шоу она раскритиковала свои формы, назвав их неупругими. Наталья не исключает, что в скором времени может обратиться за помощью к пластическому хирургу. Правда, она не уточнила, какую часть тела хочет исправить.

«Я не против пластических операций, я только за, но считаю, что они должны быть очень деликатные, незаметные, эстетически красивые. Я себе ничего не делала, но я не молодею и, может быть, когда-нибудь я что-нибудь сделаю», — высказалась знаменитость.

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