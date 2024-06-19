«Можно было и в Анапу поехать»: Кристина Асмус пожаловалась на дорогой отдых на Бали

36-летняя актриса Кристина Асмус пожаловалась на дорогой отдых на Бали. Знаменитость рассказала об отъезде из России в соцсети.

Кристина Асмус сообщила, что улетела на несколько дней на Бали. В личном блоге актриса показала роскошную виллу, ставшую ее домом на время отдыха. На территории вилы расположен просторный бассейн, а в самом доме — 2 комнаты, кухня, гардеробная и душ. Актриса пожаловалась на дороговизну отдыха. По словам Кристины, ей было дешевле съездить в Анапу.

«Это было дорого. Обычно я въедливо изучаю новое место, а тут силы есть максимум с кровати встать. Можно было и в Анапу поехать, еще и на машину бы после поездки хватило», — высказалась Асмус.

Кристина добавила, что поездка получилась спонтанной. Актриса поняла, что ей нужен отдых, когда пыталась поставить на зарядку пачку сигарет.

«Упорно не могла понять, что не так и почему разъем не подходит. Поняла, пора в отпуск», — резюмировала знаменитость.

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