«Я не хайпую»: Лолита раскрыла свой жизненный принцип

Известная певица Лолита Милявская рассказала, что не прибегает к хайпу, чтобы сохранить интерес аудитории. Ее слова приводит Пятый канал.

Исполнительница призналась, что не пытается создать искусственный ажиотаж вокруг своей личности, а живет, используя всемирно известную систему актерской техники Константина Станиславского. По ней артисту необходимо не просто играть, а становиться персонажем, каждый раз как бы проживать жизнь героя.

«Я вообще не хайпую. Потому что я занимаюсь предметом искусства. Это жанр, это существование на сцене. Поэтому у вас это называется хайпом, а у меня называется жить по системе Станиславского в придуманном образе», — высказалась артистка.

Ранее Лолита призналась, что хотела нанять сиделку из-за проблем со здоровьем.

Незадолго до этого Лолита пожаловалась на пьяных фанатов, которые едва не сорвали концерт.