«Это безумие»: Лолита пожаловалась на пьяных фанатов, которые едва не сорвали концерт

Лолита пожаловалась на пьяных фанатов, которые пришли на ее концерт. Об этом сообщает mk.ru.

Певица Лолита Милявская рассказала журналистам, что один из последних сольников едва не сорвался из-за неадекватной аудитории. По словам певицы, в зал пускали людей с алкоголем и едой.

«У меня недавно был сольник в Москве, и публику пускали в зал со спиртным, с едой. Концерт превращается в ад для артиста и для нормального зрителя, который пришел», — заявила она.

При этом она не винит самих людей, а высказывает недовольство в адрес организаторов.

«У меня большие претензии к тем, кто занимается организацией прохода зрителей в самом зале. Эта катастрофа не только меня коснулась, а всех моих коллег. Мы за кулисами все обсуждали. Это безумие, когда люди сидят с сосисками, с пиццей и со спиртным у тебя в зале», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Лолита заявила, что постоянно нарушает диету, прописанную ей врачом.